В РФ заявили об атаке почти 30 дронов: ПВО якобы работало над Белгородской и Курской областями

Об этом Минобороны РФ написало в телеграммах.

По их словам, средствами ПВО якобы было перехвачено 27 беспилотных летательных аппаратов. Восемнадцать из них – над Курской областью и два – над Белгородской.

Также вечером субботы губернатор Курской области Руслан Старовойтов сообщил о якобы сбитии 12 БПЛА.

Он отметил, что осколки упали в Курске и в селе Зорино. Пострадавших в результате атаки дронов вроде бы нет.