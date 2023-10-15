В РФ заявили об атаке почти 30 дронов: ПВО якобы работало над Белгородской и Курской областями
Министерство обороны России заявило, что в ночь на воскресенье, 15 октября, Курскую и Белгородскую области атаковали 27 беспилотников. Все цели якобы сбила российская ПВО
Об этом Минобороны РФ написало в телеграммах.
По их словам, средствами ПВО якобы было перехвачено 27 беспилотных летательных аппаратов. Восемнадцать из них – над Курской областью и два – над Белгородской.
Также вечером субботы губернатор Курской области Руслан Старовойтов сообщил о якобы сбитии 12 БПЛА.
Он отметил, что осколки упали в Курске и в селе Зорино. Пострадавших в результате атаки дронов вроде бы нет.
- Кроме того, в субботу, 14 октября, министерство обороны России заявило о якобы атаке украинских БПЛА по объектам на территории РФ. Там говорили о сбитии 2 беспилотников над Черным морем.
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