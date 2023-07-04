Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на экстренные службы.

Местные жители отмечают, что в районе Новой Москвы, в нескольких километрах от МКАД (Московская кольцевая автомобильная дорога) раздалась серия громких взрывов. Интервал между ними составил около 5 минут. Вероятной причиной называют работу противовоздушной обороны.

Как сообщают экстренные службы России, в Новой Москве якобы сбиты два беспилотника. Еще один в Калужской области РФ.

Также местные жители сообщают о взрывах в селе Аканьшино Московского округа. Отмечается, что это произошло примерно в 06:40.

Атака дронов на воинскую часть под Москвой

Кроме этого, добавляется, что воинскую часть в подмосковной Кубинке будто бы атаковали с помощью беспилотника. По предварительным данным, около 4 ч утра дрон-камикадзе атаковал административное здание на территории воинской части.

В результате взрыва жертв и пострадавших будто бы нет.

Ситуация с перенаправлением самолетов из Внуково

Российские экстренные службы сообщают, что под Москвой были сбиты два беспилотника. По сведениям, это произошло в районе поселка Валуево – это тоже рядом с аэропортом Внуково.

Утром российские СМИ со ссылкой на аэропорт сообщали о том, что самолеты, летевшие во "Внуково" (один из четырех основных аэропортов Москвы) начали перенаправлять в другие аэропорты. Сообщалось о пяти таких рейсах: из Шарм-эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска и Новосибирска.

Также добавлялось, что рейс из Анкары кружил близ "Внуково" более часа.

После 08:00 работу аэропорта возобновили.