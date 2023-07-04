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Обновлено

В РФ заявили об атаке дронов по территории военного объекта и поселка вблизи аэропорта Внуково под Москвой

4 июля, 2023 вторник
08:19
Война с Россией

Во вторник, 4 июля, в России заявили об атаке дронов по территории военного объекта и поселка вблизи аэропорта Внуково под Москвой, летевшие туда самолеты начали перенаправлять на другие аэродромы

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на экстренные службы.

Местные жители отмечают, что в районе Новой Москвы, в нескольких километрах от МКАД (Московская кольцевая автомобильная дорога) раздалась серия громких взрывов. Интервал между ними составил около 5 минут. Вероятной причиной называют работу противовоздушной обороны.

Как сообщают экстренные службы России, в Новой Москве якобы сбиты два беспилотника. Еще один в Калужской области РФ.

Также местные жители сообщают о взрывах в селе Аканьшино Московского округа. Отмечается, что это произошло примерно в 06:40.

Атака дронов на воинскую часть под Москвой

Кроме этого, добавляется, что воинскую часть в подмосковной Кубинке будто бы атаковали с помощью беспилотника. По предварительным данным, около 4 ч утра дрон-камикадзе атаковал административное здание на территории воинской части.

В результате взрыва жертв и пострадавших будто бы нет.

Ситуация с перенаправлением самолетов из Внуково

Российские экстренные службы сообщают, что под Москвой были сбиты два беспилотника. По сведениям, это произошло в районе поселка Валуево – это тоже рядом с аэропортом Внуково.

Утром российские СМИ со ссылкой на аэропорт сообщали о том, что самолеты, летевшие во "Внуково" (один из четырех основных аэропортов Москвы) начали перенаправлять в другие аэропорты. Сообщалось о пяти таких рейсах: из Шарм-эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска и Новосибирска.

Также добавлялось, что рейс из Анкары кружил близ "Внуково" более часа.

После 08:00 работу аэропорта возобновили.

  • В воскресенье, 2 июля, в Краснодарском крае РФ раздался взрыв у военного аэродрома, там образовалась воронка диаметром 10 метров.
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