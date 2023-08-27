В РФ заявили об атаке дрона на Курск: повреждена многоэтажка и здания рядом
Утром воскресенья, 27 августа, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что якобы украинский дрон атаковал город и врезался в многоэтажный дом, в результате чего здание получило повреждения
Об этом он написал в телеграмме.
"По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько оконных стекол в корпусе инженерного факультета Курского аграрного университета на улице Карла Маркса", - говорится в сообщении.
Фото: Губернатор Курской области / телеграмм
По словам губернатора, возгораний в результате попадания БПЛА вроде бы не произошло, никто из жителей не пострадал.
"Ущерб сейчас оценивается, обязательно поможем в восстановлении испорченного имущества", - добавил Старовойт.
Фото: Губернатор Курской области / телеграмм
Кроме того, российское минобороны заявило , что БПЛА самолетного типа якобы атаковали также и Брянскую область. Как там говорят, обе дроны были сбиты средствами ПВО.
- Также утром субботы, 26 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле из "градов" поселка Уразово, в результате чего якобы пострадали 6 человек.
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