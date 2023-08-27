В РФ заявили об атаке дрона на Курск: повреждена многоэтажка и здания рядом

Об этом он написал в телеграмме.

"По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько оконных стекол в корпусе инженерного факультета Курского аграрного университета на улице Карла Маркса", - говорится в сообщении.

Фото: Губернатор Курской области / телеграмм

По словам губернатора, возгораний в результате попадания БПЛА вроде бы не произошло, никто из жителей не пострадал.

"Ущерб сейчас оценивается, обязательно поможем в восстановлении испорченного имущества", - добавил Старовойт.

Фото: Губернатор Курской области / телеграмм

Кроме того, российское минобороны заявило , что БПЛА самолетного типа якобы атаковали также и Брянскую область. Как там говорят, обе дроны были сбиты средствами ПВО.