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В РФ заявили об атаке дрона на Курск: повреждена многоэтажка и здания рядом

27 августа, 2023 воскресенье
09:19
Война с Россией

Утром воскресенья, 27 августа, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что якобы украинский дрон атаковал город и врезался в многоэтажный дом, в результате чего здание получило повреждения

Об этом он написал в телеграмме.

"По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько оконных стекол в корпусе инженерного факультета Курского аграрного университета на улице Карла Маркса", - говорится в сообщении.

БПЛА атакував Курськ: пошкоджена багатоповерхівка

Фото: Губернатор Курской области / телеграмм

По словам губернатора, возгораний в результате попадания БПЛА вроде бы не произошло, никто из жителей не пострадал.

"Ущерб сейчас оценивается, обязательно поможем в восстановлении испорченного имущества", - добавил Старовойт.

БПЛА атакував Курськ: пошкоджена багатоповерхівка

Фото: Губернатор Курской области / телеграмм

Кроме того, российское минобороны заявило , что БПЛА самолетного типа якобы атаковали также и Брянскую область. Как там говорят, обе дроны были сбиты средствами ПВО.

  • Также утром субботы, 26 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле из "градов" поселка Уразово, в результате чего якобы пострадали 6 человек.
Россия
безпілотник
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