В РФ заявили об атаке беспилотников на комбинат в Брянской области

Об этом сообщает российский телеграмм-канал BAZA.

"Нападение" произошло ночью, беспилотники залетели на территорию комбината и упали в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом. Отмечается, что на тот момент пятитонные резервуары пустовали, поэтому удалось избежать серьезного пожара.

Телеграмм-канал сообщает, что ранее на этот комбинат уже совершался "нападение". 30 ноября после "атаки" дронам здесь занялись три резервуара.

30 ноября в Суражском районе Брянской области произошел пожар площадью 1800 кв. м в огне резервуары с нефтепродуктами.

5 декабря на аэродроме возле российской Рязани произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.

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