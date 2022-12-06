В РФ заявили об атаке беспилотников на комбинат в Брянской области
В России заявили, что 6 декабря два беспилотника атаковали комбинат "Слава", находящийся в 80 км от границы с Украиной в Брянской области
Об этом сообщает российский телеграмм-канал BAZA.
"Нападение" произошло ночью, беспилотники залетели на территорию комбината и упали в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом. Отмечается, что на тот момент пятитонные резервуары пустовали, поэтому удалось избежать серьезного пожара.
Телеграмм-канал сообщает, что ранее на этот комбинат уже совершался "нападение". 30 ноября после "атаки" дронам здесь занялись три резервуара.
- 30 ноября в Суражском районе Брянской области произошел пожар площадью 1800 кв. м в огне резервуары с нефтепродуктами.
- 5 декабря на аэродроме возле российской Рязани произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
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