О задержании россиянки сообщило агентство ТАСС .

Согласно сообщению, задержана россиянка, которая якобы передавала украинским спецслужбам данные об объекте критической инфраструктуры. В переписке женщина якобы просила СБУ, чтобы беспилотники залетали не только в приграничные регионы РФ, но и в глубь страны.

Как уточнил Telegram-канал Mash , задержанная была сотрудницей администрации Углича Ярославской области РФ и хотела отомстить за увольнение с работы.

"Вероника Нетунаева работала юристом в городских органах власти. Но, к сожалению, попала под сокращение... Планировала передать кураторам координаты Угличской ГЭС. Вероятно, для дальнейшего подрыва и затопления ненавистной администрации", - говорится в сообщении.

Женщине предъявлено обвинение по статье "Покушение на теракт".