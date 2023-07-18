В РФ заявили о задержании "агента СБУ": просила взорвать ГЭС и затопить ее город
ФСБ 18 июля заявила о задержании россиянки, которая якобы просила СБУ подорвать ГЭС в Угличе Ярославской области, чтобы отомстить за увольнение с работы
О задержании россиянки сообщило агентство ТАСС .
Согласно сообщению, задержана россиянка, которая якобы передавала украинским спецслужбам данные об объекте критической инфраструктуры. В переписке женщина якобы просила СБУ, чтобы беспилотники залетали не только в приграничные регионы РФ, но и в глубь страны.
Как уточнил Telegram-канал Mash , задержанная была сотрудницей администрации Углича Ярославской области РФ и хотела отомстить за увольнение с работы.
"Вероника Нетунаева работала юристом в городских органах власти. Но, к сожалению, попала под сокращение... Планировала передать кураторам координаты Угличской ГЭС. Вероятно, для дальнейшего подрыва и затопления ненавистной администрации", - говорится в сообщении.
Женщине предъявлено обвинение по статье "Покушение на теракт".
- В июне россияне задержали троих мужчин с крымскотатарскими флагами. Оккупанты составили на них админпротоколы и заставили уплатить штраф.
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