Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В РФ заявили о задержании "агента СБУ": просила взорвать ГЭС и затопить ее город

В РФ заявили о задержании "агента СБУ": просила взорвать ГЭС и затопить ее город

18 июля, 2023 вторник
13:22
Мир

ФСБ 18 июля заявила о задержании россиянки, которая якобы просила СБУ подорвать ГЭС в Угличе Ярославской области, чтобы отомстить за увольнение с работы

О задержании россиянки сообщило агентство ТАСС .

Согласно сообщению, задержана россиянка, которая якобы передавала украинским спецслужбам данные об объекте критической инфраструктуры. В переписке женщина якобы просила СБУ, чтобы беспилотники залетали не только в приграничные регионы РФ, но и в глубь страны.

Как уточнил Telegram-канал Mash , задержанная была сотрудницей администрации Углича Ярославской области РФ и хотела отомстить за увольнение с работы.

"Вероника Нетунаева работала юристом в городских органах власти. Но, к сожалению, попала под сокращение... Планировала передать кураторам координаты Угличской ГЭС. Вероятно, для дальнейшего подрыва и затопления ненавистной администрации", - говорится в сообщении.

Женщине предъявлено обвинение по статье "Покушение на теракт".

  • В июне россияне задержали троих мужчин с крымскотатарскими флагами. Оккупанты составили на них админпротоколы и заставили уплатить штраф.
Новости
Россия
Читайте также:
речник СБУ Артем Дехтяренко
17 июля, 2023 понедельник
Все детали после победы, - СБУ прокомментировала взрыв на Крымском мосту
переможні новини
Автор
17 июля, 2023 понедельник
Победные новости 509-го дня войны: падение Крымского моста и успехи ВСУ на Бахмутском направлении
Окупанти в Маріуполі
17 июля, 2023 понедельник
Со стороны Ростовской области до Мариуполя наблюдаются километровые пробки в сторону Крыма, - депутат Мариупольского горсовета Забавин
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 41.96
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
18 июля
15:00
Для массовки: на ВОТ Запорожской области студентов заставили помогать водителям на дороге в Крым
14:59
Даниил Гетманцев
Гетманцев: планируемые реформы налоговой и таможни идут в разрез с законом о госслужбе
14:58
Эксклюзив
Оккупанты пытаются вытеснить ВСУ с левобережья Днепра, - депутат Херсонского областного совета Хлань
14:57
Иран
Иран заявил о поддержке территориальной целостности Украины
14:45
Эксклюзив
Украине нужно развивать культурные институты, чтобы дать ответ, в частности, на демографические вызовы, - Глебовицкий
14:44
Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге Henley & Partners
14:32
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:28
Дети Героев теряют возможность получить качественное образование от государства, - Татуся Бо
14:27
Сливала информацию о беспилотниках: СБУ сообщила о подозрении в коллаборанстве военной-контрактнице
14:16
У Путина заявили об "определенных рисках" в случае возобновления "зернового соглашения" без участия РФ
14:14
Контрнаступление продолжается не так быстро, как хотелось бы, но у Украины есть очевидное преимущество, – Сырский
14:05
Обновлено
Суд не удовлетворил ходатайство защиты об отводе судьи по делу эксразведчика Романа Червинского
14:05
OPINION
А, может, Путин приказал взорвать Керченский мост?
14:01
Эксклюзив
Никаких экономических перспектив в составе РФ у Крыма нет, - представитель Краевого совета украинцев Крыма Иванец
14:01
Эксклюзив
Как во времена Януковича: поставщики Минобороны жалуются на давление и уголовные дела, - член Антикоррады Дана Яровая
13:56
Глазные капли можно использовать вместо инъекций для лечения некоторых заболеваний сетчатки, - ученые
13:52
Обсудили экспорт зерна и безопасность портов: Зеленский провел заседание Ставки
13:38
"Кажется, мы нашли вариант": Ткаченко рассказал о внедрении английского языка в кинотеатрах
13:38
Роналду: я на 100% уверен, что не вернусь в европейский футбол
13:30
В Нафтогазе объяснили, как вернуть переплату за газ при смене поставщика
13:15
Министерство ветеранов игнорирует необходимость создания инклюзивного общества, - волонтер Татуся Бо
13:09
На Мелитопольском направлении раздалось 6 взрывов, - мэр Федоров
13:07
В Украине будет сухая и солнечная погода до выходных: прогноз на неделю от Натальи Диденко
13:02
Эксклюзив
Не стоит гнаться за модой и крутизной, F-16 не слишком уступает F-35, - авиаэксперт Криволап
12:58
ЕСПЧ
"В заявлении в суд изложили все мифы российской пропаганды": Украина выиграла у ЕСПЧ дело по иску РФ
12:51
В КГГА заявили, что проезд в общественном транспорте должен стоить 30 грн
12:49
Российский истребитель пытался перехватить американский самолет ТС-12 в Сирии
12:36
СБУ сообщила о новом подозрении экс-директору Russia Today, призывавшему топить украинских детей
12:26
На замену тем, которые передал Украине: бундесвер заказал у Rheinmetall боеприпасов на 1,2 млрд евро
12:08
Японские иллюстраторы планируют использовать возможности ИИ для создания новой манги
12:07
OPINION
Богдан Буткевич
"Незабудка" на 10 миллионов. Во время войны...
11:51
В результате непогоды обесточено более 100 населенных пунктов в 4 областях Украины
11:33
Россияне уменьшили количество кораблей в Черном море, но и в дальнейшем удерживают там два ракетоносителя
11:29
Обновлено
ДТП в Кировоградской области 16 июля: количество погибших возросло до 4, водителю сообщили о подозрении
11:18
Россияне нанесли удары по 10 областям Украины: за сутки погибли 6 человек, 25 ранены
11:11
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россияне пытаются давить на участках фронта Купянск – Сватово – Кременная, это протяженность 120-150 км, – Згурец
11:10
Эксклюзив
На Бахмутском направлении изменилась конфигурация российских войск, однако качество осталось прежним, - майор Кудряшов
11:09
Обновлено
Владельцев киевского банка подозревают в помощи подпольным онлайн-казино отмыть почти 5 млрд грн
11:05
Уоллес назвал Украину боевой лабораторией, экспериментирующей с оружием и технологиями для борьбы с РФ
10:55
В Австралии на пляж вынесло таинственный предмет – вероятно, обломок космической ракеты
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV