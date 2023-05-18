В РФ заявили о взрыве на железной дороге в Крыму: движение поездов приостановлено
Утром, 18 мая, на железнодорожном перегоне вблизи Симферополя произошел взрыв поезда с зерном - с рельсов сошли не менее 5 вагонов
Об этом сообщает российские СМИ.
Российский ставленник в Крыму Олег Крючков рассказал, что взрыв произошел на перегоне между Симферополем и Севастополем. В вагонах находится зерно.
Отмечено, что взрыв произошел около 7 утра недалеко от села Чистенькое в Симферопольском районе временно оккупированного россиянами Крыма. Предварительно сошли 5 вагонов.
Теперь движение прекращено, пути проверяют саперы. Ремонтные бригады направляются на место инцидента. Пострадавших нет.
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