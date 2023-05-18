Об этом сообщает российские СМИ.

Российский ставленник в Крыму Олег Крючков рассказал, что взрыв произошел на перегоне между Симферополем и Севастополем. В вагонах находится зерно.

Отмечено, что взрыв произошел около 7 утра недалеко от села Чистенькое в Симферопольском районе временно оккупированного россиянами Крыма. Предварительно сошли 5 вагонов.

Теперь движение прекращено, пути проверяют саперы. Ремонтные бригады направляются на место инцидента. Пострадавших нет.