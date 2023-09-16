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В РФ заявили о сбитии двух дронов над Калужской и Тверской областями

16 сентября, 2023 суббота
06:54
Война с Россией

Российское министерство обороны сообщило, что в ночь на субботу, 16 сентября, в небе над Калужской и Тверской областями РФ вроде бы уничтожили два беспилотника, выпущенных Украиной

Об этом говорится в сообщении минобороны РФ по телеграммам.

"16 сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - отмечают там.

Так, силы ПВО вроде бы уничтожили беспилотные летательные аппараты над территориями Калужской и Тверской областей.

  • Также министерство обороны России заявляло, что якобы вечером 13 сентября и ночью 14 сентября силы ПВО сбили беспилотники в Брянской и Белгородской областях.
Украина
Россия
безпілотник
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