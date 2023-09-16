В РФ заявили о сбитии двух дронов над Калужской и Тверской областями

Об этом говорится в сообщении минобороны РФ по телеграммам.

"16 сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - отмечают там.

Так, силы ПВО вроде бы уничтожили беспилотные летательные аппараты над территориями Калужской и Тверской областей.