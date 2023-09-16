В РФ заявили о сбитии двух дронов над Калужской и Тверской областями
Российское министерство обороны сообщило, что в ночь на субботу, 16 сентября, в небе над Калужской и Тверской областями РФ вроде бы уничтожили два беспилотника, выпущенных Украиной
Об этом говорится в сообщении минобороны РФ по телеграммам.
"16 сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - отмечают там.
Так, силы ПВО вроде бы уничтожили беспилотные летательные аппараты над территориями Калужской и Тверской областей.
- Также министерство обороны России заявляло, что якобы вечером 13 сентября и ночью 14 сентября силы ПВО сбили беспилотники в Брянской и Белгородской областях.
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