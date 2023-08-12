В РФ заявили о сбитии беспилотника в Калужской области
Российские власти заявили, что утром в субботу, 12 августа, в Калужской области сбили беспилотник
Об этом сообщил в telegram губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Сегодня ночью в Дзержинском районе работали средства ПВО. Был сбит беспилотный летательный аппарат. Последствий для людей и инфраструктуры нет", - заявил он.
- Напомним, ночью, 12 августа, российские пропагандисты сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, оккупационные власти пишут об атаке 20 дронов.
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