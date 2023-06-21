Об этом министерство написало в телеграмме.

Минобороны врага утверждает, что все 3 дроны были "подавлены средствами РЭБ", в результате чего потеряли управление и потерпели крушение.

"Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области. В результате неудачной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Ранее об "атаке" двумя дронами сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Известно, что военная часть находится в Наро-Фоминском городском округе под Москвой. По словам губернатора, дроны были сбиты в 5:30 и 5:50 утра.

"Обломки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена", - добавил он.