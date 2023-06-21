РФ обвинила Украину в обстреле складов воинской части возле Москвы и заявила о 3 сбитых дронах
В минобороны России заявили, что 21 июня в селе Калинец Московской области были сбиты 3 украинских дрона на подлете к складам воинской части
Об этом министерство написало в телеграмме.
Минобороны врага утверждает, что все 3 дроны были "подавлены средствами РЭБ", в результате чего потеряли управление и потерпели крушение.
"Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области. В результате неудачной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Ранее об "атаке" двумя дронами сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Известно, что военная часть находится в Наро-Фоминском городском округе под Москвой. По словам губернатора, дроны были сбиты в 5:30 и 5:50 утра.
"Обломки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена", - добавил он.
- В ночь с 20 на 21 июня масштабный пожар произошел в российском Подмосковье.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.79
Покупка 36.79Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41
- Актуальное
- Важное