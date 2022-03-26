В РФ заявили о проведении военных учений на Курилах
Россия начала проводить учения на Курильских островах, привлечены 3 тыс. военных
Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на Восточный военный округ России.
К учениям привлечены более 3 тыс. военнослужащих и сотни единиц военной техники.
Российские учения предполагают тренировки по отпору десанту и проверке навыков управления огнем противотанковых управляемых ракет.
"Кроме того, подразделения войск ПВО проводят комплекс мер по обнаружению и уничтожению самолетов условного противника, которые будут совершать десантный штурм", - говорится в сообщении.
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Накануне Россия объявила о выходе из переговоров с Японией о заключении мирного договора и отмене безвизовых поездок для японцев на южные Курильские острова.
В МИД РФ заявили, что в связи с японскими санкциями из-за войны войны против Украины российская сторона не намерена продолжать переговоры с Токио о заключении мирного договора, который не был подписан после Второй мировой войны.
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