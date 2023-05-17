В РФ заявили о падении украинских БПЛА в Калужской и Белгородской областях
Дрон самолетного типа упал и взорвался в районе села Тарутино под Калугой, примерно в 100 км от Москвы. Также неизвестный беспилотник атаковал пограничный пункт "Шебекино" в Белгородской области
Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечено, что БПЛА упал и взорвался у трассы А108 "Московское большое кольцо", примерно в 100 км от российской столицы, под Калугой. По предварительной информации, от обломков никто не пострадал. В настоящее время местные экстренные службы работают на месте происшествия.
По данным СМИ, около полуночи еще один залетевший со стороны Украины дрон сбросил на здание пограничного пункта Белгородской области два взрывных устройства. В результате произошло возгорание административного здания. Информации о пострадавших пока нет.
- 16 мая губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил о сбитом российской ПВО беспилотнике в городе Клинцы. Об атаке сообщили также чиновники в Курской области.
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