Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечено, что БПЛА упал и взорвался у трассы А108 "Московское большое кольцо", примерно в 100 км от российской столицы, под Калугой. По предварительной информации, от обломков никто не пострадал. В настоящее время местные экстренные службы работают на месте происшествия.

По данным СМИ, около полуночи еще один залетевший со стороны Украины дрон сбросил на здание пограничного пункта Белгородской области два взрывных устройства. В результате произошло возгорание административного здания. Информации о пострадавших пока нет.