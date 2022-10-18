В РФ заявили о "непростой" военно-тактической ситуации в оккупированном Херсоне, а коллаборант Сальдо объявил переселение гражданских на левый берег Днепра

Об этом информируют РосСМИ.

Псевдокомандующий группировкой войск на оккупированных территориях Украины Сергей Суровикин заявил о "подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС". Поэтому в Херсонской области российские оккупанты объявили выезд населения.

"Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая, не исключается принятие непростых решений. Есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона, о подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, по городу без разбора целей", - сказал Суровикин.

Коллаборант и так называемый губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации жителей на левый берег Днепра, в частности, это касается проживающих на территории Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского районов.

"Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра", - заявил Сальдо.

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