В РФ заявили о "непростой" военно-тактической ситуации в оккупированном Херсоне, а коллаборант Сальдо объявил переселение гражданских на левый берег Днепра
Коллаборанты и российские оккупанты объявили о переселении мирного населения оккупированной Херсонщины на левый берег Днепра из четырех регионов
Об этом информируют РосСМИ.
Псевдокомандующий группировкой войск на оккупированных территориях Украины Сергей Суровикин заявил о "подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС". Поэтому в Херсонской области российские оккупанты объявили выезд населения.
"Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая, не исключается принятие непростых решений. Есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона, о подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, по городу без разбора целей", - сказал Суровикин.
Коллаборант и так называемый губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации жителей на левый берег Днепра, в частности, это касается проживающих на территории Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского районов.
"Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра", - заявил Сальдо.
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