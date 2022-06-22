В РФ заявили о нехватке 170 тыс. IT-специалистов из-за их массового выезда из страны
Замглавы мвд РФ Игорь Зубков заявил, что стране не хватает около 170 тыс. IT-специалистов в результате их массового выезда из-за санкций
Об этом пишет РБК.
"В связи с санкционными режимами у нас был отток IT-специалистов, причем существенный, в ряд стран. Уровень потребности определяется экспертами примерно в 170 тыс., а в целом в отрасли задействован один миллион человек", - отметил Игорь Зубков.
Он также попросил совет федерации поддержать закон об упрощенном предоставлении вида на жительство в России иностранным IT-специалистам и членам их семей.
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