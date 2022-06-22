Об этом пишет РБК.

"В связи с санкционными режимами у нас был отток IT-специалистов, причем существенный, в ряд стран. Уровень потребности определяется экспертами примерно в 170 тыс., а в целом в отрасли задействован один миллион человек", - отметил Игорь Зубков.

Он также попросил совет федерации поддержать закон об упрощенном предоставлении вида на жительство в России иностранным IT-специалистам и членам их семей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb