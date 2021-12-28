В РФ заявили о готовности использовать войска для "защиты своих граждан" за границей
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев сообщил, что Россия может применить армию, чтобы защитить своих граждан за границей
Об этом пишет Интерфакс .
Константин Косачев заявил, что РФ не планирует "по своей воле" военной операции против Украины. Однако он отметил, "как Украину подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблемы Юго-Востока военным путем".
"После того, как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий аэдеральный закон "Об обороне", - напомнил он.
В частности, закон позволяет оперативно использовать Вооруженные Силы в других странах.
Константин Косачев подчеркнул, что РФ может применить армию за границей для "защиты граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них".
- Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил , почему РФ наращивает войска возле Украины.
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