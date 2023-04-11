В РФ заявили о дроновой атаке на аэропорт Белгорода
БПЛА самолетного типа с неизвестным взрывным устройством якобы упал возле забора аэропорта имени Шухова в Белгороде и взорвался
Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили российские СМИ.
Беспилотник якобы был самолетного типа с неизвестным взрывным устройством. Он упал возле забора аэропорта имени Шухова и взорвался.
"Жертв и пострадавших нет, аэропорт сейчас не работает. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта", – говорится в сообщении.
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