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Главная война с Россией В РФ заявили о дроновой атаке на аэропорт Белгорода

В РФ заявили о дроновой атаке на аэропорт Белгорода

11 апреля, 2023 вторник
10:22
война с Россией

БПЛА самолетного типа с неизвестным взрывным устройством якобы упал возле забора аэропорта имени Шухова в Белгороде и взорвался

Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили российские СМИ.

Беспилотник якобы был самолетного типа с неизвестным взрывным устройством. Он упал возле забора аэропорта имени Шухова и взорвался.

"Жертв и пострадавших нет, аэропорт сейчас не работает. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта", – говорится в сообщении.

  • 8 апреля поселок Архангельское в Белгородской области попал под артиллерийский обстрел. Власти региона указывают, что ВСУ обстреляли окрестности, и заявляют о разрушении.
  • 9 апреля в населенных пунктах Белгородской области России появились памятки с порядком действий для эвакуации и инструкцией, как собирать "тревожный чемоданчик".
Россия
Военные новости
Белгород
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