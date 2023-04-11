В РФ заявили о дроновой атаке на аэропорт Белгорода

Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили российские СМИ.

Беспилотник якобы был самолетного типа с неизвестным взрывным устройством. Он упал возле забора аэропорта имени Шухова и взорвался.

"Жертв и пострадавших нет, аэропорт сейчас не работает. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта", – говорится в сообщении.