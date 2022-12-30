В РФ заявили, что в Донецке ликвидирован чиновник следкома Евгений Рыбаков

Об этом сообщил следственный комитет РФ.

Отмечают, что Рыбаков был ликвидирован 30 декабря во время артиллерийских обстрелов. Остальные обстоятельства его смерти не указали.

В следственном комитете РФ пишут, что Рыбаков расследовал военные преступления, совершенными якобы Вооруженными Силами Украины в отношении мирных жителей и российских военных. Также отмечают, что его не раз награждали медалями за службу. В частности, мужчина участвовал в российско-чеченской войне.

Следственный комитет выразил соболезнования семье Рыбакова и открыл уголовное производство относительно его смерти.

30 декабря украинские защитники ликвидировали еще трех российских лейтенантов, воевавших против Украины.