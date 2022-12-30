В РФ заявили, что в Донецке ликвидирован чиновник следкома Евгений Рыбаков
В России заявили, что в Донецке ликвидировали заместителя главы отдела военного следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск Евгения Рыбакова
Об этом сообщил следственный комитет РФ.
Отмечают, что Рыбаков был ликвидирован 30 декабря во время артиллерийских обстрелов. Остальные обстоятельства его смерти не указали.
В следственном комитете РФ пишут, что Рыбаков расследовал военные преступления, совершенными якобы Вооруженными Силами Украины в отношении мирных жителей и российских военных. Также отмечают, что его не раз награждали медалями за службу. В частности, мужчина участвовал в российско-чеченской войне.
Следственный комитет выразил соболезнования семье Рыбакова и открыл уголовное производство относительно его смерти.
- 30 декабря украинские защитники ликвидировали еще трех российских лейтенантов, воевавших против Украины.
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