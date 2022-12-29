В РФ заявили, что в Брянской области беспилотники уничтожили пусковую установку С-300
В четверг, 29 декабря, губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил об "обстреле" региона дронами. Российские телеграмм-каналы утверждают, что была уничтожена установка С-300
Об этом говорится в его телеграмме.
Богомаз заявил, что на территории Клинцовского района работает российская ПВО. По его словам, был сбит БПЛА, разрушений и жертв в регионе нет.
В то же время российский телеграмм-канал ASTRA утверждает, что под обстрелы также попал Унечский район Брянской области. По данным собственных источников, ASTRA заявляет, что дроны сбросили взрывные устройства на позиции войск РФ, в результате чего была выведена из строя пусковая установка С-300.
- 29 декабря в российском Энгельсе , наряду с аэродромом стратегической авиации РФ, была объявлена воздушная тревога, вслед за которой было слышно несколько взрывов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.6
-
EUR
Покупка 41.39Продажа 42.47
- Актуальное
- Важное