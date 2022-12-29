В РФ заявили, что в Брянской области беспилотники уничтожили пусковую установку С-300

Об этом говорится в его телеграмме.

Богомаз заявил, что на территории Клинцовского района работает российская ПВО. По его словам, был сбит БПЛА, разрушений и жертв в регионе нет.

В то же время российский телеграмм-канал ASTRA утверждает, что под обстрелы также попал Унечский район Брянской области. По данным собственных источников, ASTRA заявляет, что дроны сбросили взрывные устройства на позиции войск РФ, в результате чего была выведена из строя пусковая установка С-300.

29 декабря в российском Энгельсе , наряду с аэродромом стратегической авиации РФ, была объявлена воздушная тревога, вслед за которой было слышно несколько взрывов.

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