В РФ заявили, что уничтожили 70 "террористов", а других загнали на территорию Украины. РДК в то же время публикует видео с Белгородщины
В Белгородской области России упразднили режим контртеррористической операции. После этого в минобороны РФ заявили о якобы уничтожении 70 "террористов", а других загнали обратно на территорию Украины
Об этом сообщает минобороны России.
Отмечают, что во время контртеррористической операции в Белгородской области было якобы заблокировано и разгромлено "националистическое формирование". Также в российском ведомстве отметили, что было уничтожено более 70 "террористов", 4 БМП и 5 пикапов. Остатки "националистов", по информации минобороны РФ, были отброшены обратно в Украину.
В то же время российский добровольческий корпус публикует видео с Белгородщины.
"Обстановка на маленьком, но уже нашем собственном, кусочке Родины пока тревожная, да и убраться не помешает. Метлы мы с собой взяли, а совков на Руси пока хватает", - написали они.
Ранее губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков сообщил о завершении контртеррористической операции на территории региона.
"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области", - написал он.
- 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили , что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
- Поздним вечером 22 мая в росСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
- Губернатор Белгородской области РФ Гладков утром 23 мая заявил , что жителям Грайворонского округа "пока не стоит" возвращаться домой. Песков "глубоко обеспокоен".
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