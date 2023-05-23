Об этом сообщает минобороны России.

Отмечают, что во время контртеррористической операции в Белгородской области было якобы заблокировано и разгромлено "националистическое формирование". Также в российском ведомстве отметили, что было уничтожено более 70 "террористов", 4 БМП и 5 пикапов. Остатки "националистов", по информации минобороны РФ, были отброшены обратно в Украину.

В то же время российский добровольческий корпус публикует видео с Белгородщины.

"Обстановка на маленьком, но уже нашем собственном, кусочке Родины пока тревожная, да и убраться не помешает. Метлы мы с собой взяли, а совков на Руси пока хватает", - написали они.

Ранее губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков сообщил о завершении контртеррористической операции на территории региона.

"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области", - написал он.