В РФ заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю
Россия обвинила Украину в том, что в ночь на 3 мая она пыталась с помощью беспилотников нанести удар по Кремлю
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В пресс-службе российского диктатора Владимира Путина утверждают, что ночью 3 мая была предпринята попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента РФ.
"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. Благодаря принятым военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. В результате их падения и разлета обломков пострадавших и материального ущерба нет", — говорится в заявлении.
В Кремле отметили, что расценивают атаку как спланированную террористическую акцию и покушение на Путина. Там добавили, что президент России не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.
В сети появилось видео, на котором вблизи Кремля виден дым. Жители Москвы в соцсетях пишут, будто слышали взрывы и видели искры в небе и людей с фонариками у кремлевской стены.
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