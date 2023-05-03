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В РФ заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю

3 мая, 2023 среда
14:44
Война с Россией москва, кремль

Россия обвинила Украину в том, что в ночь на 3 мая она пыталась с помощью беспилотников нанести удар по Кремлю

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В пресс-службе российского диктатора Владимира Путина утверждают, что ночью 3 мая была предпринята попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента РФ.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. Благодаря принятым военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. В результате их падения и разлета обломков пострадавших и материального ущерба нет", — говорится в заявлении.

В Кремле отметили, что расценивают атаку как спланированную террористическую акцию и покушение на Путина. Там добавили, что президент России не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.

В сети появилось видео, на котором вблизи Кремля виден дым. Жители Москвы в соцсетях пишут, будто слышали взрывы и видели искры в небе и людей с фонариками у кремлевской стены.

Россия
Владимир Путин
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