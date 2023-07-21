Об этом российскому изданию РИА Новости сообщил председатель совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ Артем Шейкин.

По его словам, такое предложение было направлено министру обороны России. Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе в министерстве образования.

"По плану школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников", - сказал Шейкин.



Российская миноборона заявляет, что в рамках программы предусмотрено "изучение видов, назначения, тактико-технических характеристик и общих устройств, ведение разведки местности и способов противодействия противнику БпЛА".



Программа будет реализовываться в учебных заведениях и учебно-методических центрах "Авангард" военно-патриотического воспитания. По словам Шейкина, задача курса начальной военной подготовки – воспитание у старшеклассников чувства любви к стране и подготовка к службе в вооруженных силах.