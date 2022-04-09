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В РФ заявили, что СБУ готовит провокации на химзаводе, который уже 10 лет не существует

9 апреля, 2022 суббота
03:50
война с Россией

В минобороны РФ заявили, что Служба безопасности Украины якобы готовит провокации с использованием ядовитых веществ на химзаводе под Харьковом. Однако предприятие, о котором они говорят, давно ликвидировали

Очередной российский фейк развенчало издание The Insider.

Представитель минобороны РФ 6 апреля заявил, что в городе Первомайской Харьковской области на территории завода "Химпром" сотрудники СБУ якобы заминировали хранилище со 120 тоннами хлора.

"Это хранилище планируется взорвать для обвинения вооруженных сил России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей", - сказал российский генерал-майор Игорь Конашенков.

На картах Google завод "Химпром" в Первомайском действительно есть, видны и железнодорожные подъездные пути. Впрочем, это только на картах, отмечает The Insider.

На самом же деле, госпредприятие "Химпром" в Первомайском начали ликвидировать еще в 2012 году, а в 2013-м опубликовали взрыв одного из цехов завода. Сейчас предприятие закрыто, здания цехов снесены, а железнодорожные пути к ним разобраны.

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