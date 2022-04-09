В РФ заявили, что СБУ готовит провокации на химзаводе, который уже 10 лет не существует

Очередной российский фейк развенчало издание The Insider.



Представитель минобороны РФ 6 апреля заявил, что в городе Первомайской Харьковской области на территории завода "Химпром" сотрудники СБУ якобы заминировали хранилище со 120 тоннами хлора.



"Это хранилище планируется взорвать для обвинения вооруженных сил России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей", - сказал российский генерал-майор Игорь Конашенков.



На картах Google завод "Химпром" в Первомайском действительно есть, видны и железнодорожные подъездные пути. Впрочем, это только на картах, отмечает The Insider.



На самом же деле, госпредприятие "Химпром" в Первомайском начали ликвидировать еще в 2012 году, а в 2013-м опубликовали взрыв одного из цехов завода. Сейчас предприятие закрыто, здания цехов снесены, а железнодорожные пути к ним разобраны.



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