Об этом информирует пропагандистский " Интерфакс.Россия ".

"Начало отправки срочников с пунктов сбора планируется с 16 октября. Все призывники будут направлены на военную службу в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей вооруженных сил и других воинских формирований на территории РФ", - заявил в пятницу заместитель начальника организационно- мобилизационного управления русского генштаба Владимир Цимлянский.

В РФ отметили, что во время осеннего призыва новобранцев не будут отправлять в так называемую зону специальной военной операции, хотя на самом деле войну на украинских Донбассе, Луганщине, Херсонщине и Запорожской области.

Треть новобранцев обещают направить на пятимесячную учебу. Срок службы составляет 12 месяцев.

Это не касается отдельных районов Крайнего Севера. Там призыв пройдет с 1 ноября по 31 декабря.

Сообщалось, что во время весенней кампании было призвано 147 тысяч человек.