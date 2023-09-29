В РФ заявили, что с 16 октября будут направлять призывников на службу, но на войну обещают не отправлять
Российский генштаб сообщил, что осенний призыв начнется с 1 октября во всех регионах РФ, а с 16 октября мужчин будут направляться на службу, в то же время военное руководство обещает не отправлять их на войну против Украины
Об этом информирует пропагандистский " Интерфакс.Россия ".
"Начало отправки срочников с пунктов сбора планируется с 16 октября. Все призывники будут направлены на военную службу в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей вооруженных сил и других воинских формирований на территории РФ", - заявил в пятницу заместитель начальника организационно- мобилизационного управления русского генштаба Владимир Цимлянский.
В РФ отметили, что во время осеннего призыва новобранцев не будут отправлять в так называемую зону специальной военной операции, хотя на самом деле войну на украинских Донбассе, Луганщине, Херсонщине и Запорожской области.
Треть новобранцев обещают направить на пятимесячную учебу. Срок службы составляет 12 месяцев.
Это не касается отдельных районов Крайнего Севера. Там призыв пройдет с 1 ноября по 31 декабря.
Сообщалось, что во время весенней кампании было призвано 147 тысяч человек.
- Кроме того, российское министерство обороны хочет регистрировать на учет призывников и военнообязанных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы.
- 27 сентября стало известно, что российские террористы ужесточают мобилизационные меры на временно оккупированных территориях Херсонской области.
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