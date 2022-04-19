В РФ заявили, что ракетным ударом по Львову уничтожили "большие партии западного оружия"
В Минобороны России заявили, что по украинскому городу выпустили ракеты воздушного базирования ВКС РФ и якобы уничтожили объект, где находились крупные партии оружия для Украины от США и других стран
Об этом сообщает российский Интерфакс.
"Уничтожены логистический центр и крупные партии иностранного вооружения, которое находилось в нем и поступило за последние шесть дней в Украину от США и европейских стран", – заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он также добавил, что в тот же день захватчики "уничтожили большой склад боеприпасов" в районе Василькова Киевской области.
В целом, по словам Конашенкова, оперативно-тактическая авиация ВКС РФ нанесла удары по "84 военным объектам Украины".
"Уничтожено: в Днепропетровске завод по ремонту главных частей тактических ракет "Точка-У"; в районе населенного пункта Зеленое Поле командный пункт батальона территориальной обороны; в районе населенного пункта Красная Поляна два состава боеприпасов и хранилище горючего", – сказал российский чиновник.
Представитель российского Минобороны также отметил, что за день российские ракеты воздушного базирования якобы поразили 16 украинских военных объектов.
"Среди них: два пункта управления, два опорных пункта подразделений украинских войск, а также места сосредоточения личного состава и военной техники противника в районах Попасной, Барвенкового и Красного Лимана", - добавил Конашенков.
Кроме того, он похвастался, что ракетные войска и артиллерия РФ ударили по 331 военному объекту в Украине. Обстрелами якобы были поражены "девять пунктов управления, состав ракетно-артиллерийского вооружения, 315 районов сосредоточения живой силы противника в районах Попасной и Новомайорской".При этом следует добавить, что в Пентагоне заявили об отсутствии данных, что оккупанты "уничтожили какую-то из партий помощи для Украины".
- Известно, что утром 18 апреля по Львову было нанесено несколько ракетных ударов, повреждена гражданская инфраструктура. В результате ракетных ударов по Львову 7 человек погибли , также известно об 11 раненых. Среди пострадавших – 3-летний мальчик из Харькова.
- Кроме того, по мнению народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, обстрелы Львова совершены для террора и запугивания населения.
- А Государственный департамент США считает, что последние ракетные удары россиян по Львову, окрестностям Киева и другим городам являются продолжением кампании террора и "мерзкой агрессии" путинских сил против мирного населения в Украине.
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