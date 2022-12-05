В РФ заявили, что Путин проехался по Крымскому мосту на авто

Об этом сообщил российский автодор.

"5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста", - говорится в сообщении на сайте учреждения.

Как сообщают российские СМИ, президент РФ Владимир Путин уже успел проехать по Крымскому мосту на автомобиле Mercedes-Benz. Глава государства также выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о ходе ремонтных работ.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти обвинили в подрыве Украину.

Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ обязанности по защите Крымского моста.

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