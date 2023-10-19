В РФ заявили, что поставки США оружия Израилю – это "попытки замаскировать провал американской политики на Ближнем Востоке"
Госдума РФ опубликовала обращение к ООН, в котором заявила, что поставки США оружия Израилю – это "попытки замаскировать провал американской политики на Ближнем Востоке"
Обращение публикует пропагандистское издание " РИА.Новости ".
В Госдуме заявили, что Запад, возглавляемый США, "препятствует" прекращению конфликта на Ближнем Востоке и "разжигает войну" поставляя Израилю оружие.
"Считаем аморальной и безрассудной политику коллективного Запада во главе с США, действия которых в настоящее время
препятствуют прекращению ближневосточного конфликта и всячески разжигают пожар войны в этом многострадальном регионе. Военные поставки и выделяемые многомиллиардные финансовые средства
администрацией Байдена Израиля американские авианосцы в ближневосточных водах не способствуют деэскалации конфликта, не нацелены на прекращение гибели тысяч граждан Палестины, Израиля и других стран, оказавшихся в зоне боевых действий", - говорится в заявлении.
Госдума утверждает, что таким образом США пытается "замаскировать полный провал ближневосточной политики Вашингтона", однако эти попытки "обречены". Россия также обвиняет США в том, что они "насаждают миру урегулирования политических проблем с позиции силы".
Госдума страны-террористки призвала "прекратить кровопролитие" и "эскалацию насилия в отношении мирных граждан" и призвала Израиль и Палестину "сесть за стол переговоров".
- 18 октября Байден заявил, что США направят $100 млн в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу. Он также намерен обратиться в конгресс с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны.
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