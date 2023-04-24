В РФ заявили, что польская авиакомпания не пустила в самолет российскую теннисистку

Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на пост спортсменки в Instagram.

Она отметила, что у нее были письма от международных теннисных ассоциаций и от отца, который якобы родился в Украине и работает в ООН, однако даже это не помогло россияне.

"У меня были все письма поддержки от Женской теннисной ассоциации, Международной теннисной федерации, но в современном мире это ничего не значит в реальности. Кроме того, у меня были письма поддержки от моего отца, который родился в Украине и работает в ООН. В этом письме говорилось, что я его дочь (поскольку политика этой авиакомпании позволяет летать членам семьи находящихся в миссии людей, имеющих дипломатический паспорт), но, похоже, и это правило перестало распространяться на меня", - пишет Дяченко.

Она заявила, что в результате находилась в аэропорту Каира 18 часов, где "спала на скамейках, не имея еды и возможности покинуть аэропорт".

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал для СМИ эту ситуацию и отметил, что необходимо подавать в суд на авиакомпанию из-за дискриминации по национальному признаку.

"Думаю, что нужно подавать в суд за дискриминацию по национальному признаку. Относительно авиакомпании следует принимать серьезные меры. И нужно требовать компенсации. Это нельзя оставлять без внимания. К тому же нашим коллегам из Минспорта, из МИД нужно включить всевозможные меры защиты наших граждан "Несмотря на то, кто это: спортсмен, агроном, врач. Ни в одной стране мира никто не имеет права принимать незаконные меры в отношении граждан другой страны", - сказал он.