В РФ заявили, что Pfizer и Moderna руководили биолабораториями в Украине
Минобороны РФ заявило о причастности известных фармацевтических компаний "Pfizer" и "Moderna" к разработкам биологического оружия в Украине
Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов.
"Совместно с американскими фармацевтическими компаниями и подрядчиками из Пентагона в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские государственные структуры, основными задачами которых является сокрытие незаконной деятельности, проведение полевых и клинических опытов и предоставление необходимого биоматериала", - пытается убеждать Кириллов.
Также россияне обвиняют Германию – мол в период с 2016-го по 2019 год немецкие военные эпидемиологи вывезли 3,5 тысячи проб сыворотки крови украинских граждан из 25 областей страны.
Кириллов уверяет, что в 2020 году украинцы умышленно заражали население "ЛНР" туберкулезом, особенно стойким возбудителем, разбрасывая листовки в виде денег. А в 2022 году в Мариуполе они якобы нашли две биолаборатории со следами сотрудничества с США – вроде бы отбирали возбудитель холеры и через Киев отправляли в Америку.
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