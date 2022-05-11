Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов.

"Совместно с американскими фармацевтическими компаниями и подрядчиками из Пентагона в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские государственные структуры, основными задачами которых является сокрытие незаконной деятельности, проведение полевых и клинических опытов и предоставление необходимого биоматериала", - пытается убеждать Кириллов.

Также россияне обвиняют Германию – мол в период с 2016-го по 2019 год немецкие военные эпидемиологи вывезли 3,5 тысячи проб сыворотки крови украинских граждан из 25 областей страны.

Кириллов уверяет, что в 2020 году украинцы умышленно заражали население "ЛНР" туберкулезом, особенно стойким возбудителем, разбрасывая листовки в виде денег. А в 2022 году в Мариуполе они якобы нашли две биолаборатории со следами сотрудничества с США – вроде бы отбирали возбудитель холеры и через Киев отправляли в Америку.