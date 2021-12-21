В РФ заявили, что "ни при каких условиях" не допустят размещения сил НАТО в Украине и Грузии

Об этом он сказал во вторник, 21 декабря, в эфире "Соловьев Live".



Как заявил Гаврилов, Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры Североатлантического альянса в Украине и Грузии.



"Или ответ будет совсем другим", - добавил он.



Гаврилов отметил, что Москва ожидает реальных шагов от США и НАТО в ответ на российские требования по "гарантиям безопасности".

МИД России обнародовал проекты соглашений с требованиями к НАТО и США по предоставлению "гарантий безопасности", которые предполагают, в частности, отказ от расширения Альянса на восток, в том числе от принятия в его состав Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против проведения совместной конференции с РФ по "сферам влияния".

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова помочь Украине со вступлением в НАТО и подчеркнул, что попытки РФ проводить "красные линии" неприемлемы в XXI веке.

Daily Star со ссылкой на собственные источники в разведке сообщает, что РФ планирует вторжение в Украину накануне католического Рождества.