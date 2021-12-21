В РФ заявили, что "ни при каких условиях" не допустят размещения сил НАТО в Украине и Грузии
Глава делегации РФ по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов заявил, что Кремль "ни при каких условиях" не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и Грузии
Об этом он сказал во вторник, 21 декабря, в эфире "Соловьев Live".
Как заявил Гаврилов, Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры Североатлантического альянса в Украине и Грузии.
"Или ответ будет совсем другим", - добавил он.
Гаврилов отметил, что Москва ожидает реальных шагов от США и НАТО в ответ на российские требования по "гарантиям безопасности".
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