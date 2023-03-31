В РФ заявили, что не планируют новую мобилизацию: "хватает добровольцев"
Российское Минобороны уверяет, что не планирует второй волны мобилизации, поскольку якобы хватает призванных ранее и добровольцев
Об этом сообщило российское издание со ссылкой на Минобороны РФ.
"Уже призванных в рамках частичной мобилизации и добровольцев достаточно для выполнения возложенных задач в рамках спецоперации", - говорится в сообщении.
- 30 марта в отчете Минобороны Великобритании сообщалось, что российское командование хочет развернуть мобилизационную кампанию дополнительных 400 тыс. военных: однако для их боевой мощи не хватает техники и боеприпасов.
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