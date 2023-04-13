В РФ заявили, что генпрокуратура проверит видео казни пленного военного

Об этом учреждение написало в телеграмме.

Отметятся, что видео направили на проверку в следственные органы, все дальнейшие решения будут осуществляться уже после ее окончания.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ходе мониторинга сети "Интернет" обнаружены фото- и видеоматериалы, вероятно, содержащие сцены убийства якобы украинского военнослужащего. С целью оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения, они направлены в следственные органы для организации проверки", – говорится в сообщении.