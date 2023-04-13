В РФ заявили, что генпрокуратура проверит видео казни пленного военного
В четверг, 13 апреля, генпрокуратура России заявила, что проверит достоверность видео с казнью военнопленного, который может быть украинцем
Об этом учреждение написало в телеграмме.
Отметятся, что видео направили на проверку в следственные органы, все дальнейшие решения будут осуществляться уже после ее окончания.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ходе мониторинга сети "Интернет" обнаружены фото- и видеоматериалы, вероятно, содержащие сцены убийства якобы украинского военнослужащего. С целью оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения, они направлены в следственные органы для организации проверки", – говорится в сообщении.
- Вечером 11 апреля в сети распространили видео, на котором российские оккупанты казнят мужчину, называя его украинским военным. СБУ приступила к расследованию.
- Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал видео с казнью российскими военными украинского пленника и заявил, что оно нуждается в проверке.
- Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал видео казни украинского военного и отметил, что разговоры о диалоге с РФ после этого неуместны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 38.13
-
EUR
Покупка 40.49Продажа 41.34
- Актуальное
- Важное