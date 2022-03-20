В РФ заявили, что Франция заморозила 22 млрд евро активов Центробанка

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минэкономики РФ.



"Франция заморозила активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд. евро", - говорится в сообщении.

Напомним, что внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов. 17 марта государство-агрессор должно было уплатить 117 млн долларов по двум купонам еврооблигаций, невыплата которых (или выплата в рублях, как того хотела РФ), означала бы дефолт России.

Однако 18 марта Министерство финансов России заявило, что платежное поручение иностранному банку-корреспонденту о выплате купонов по суверенным еврооблигациям РФ выполнено, но не отметило, в какой валюте.

Агентство Reuters сообщило, что оплата прошла в долларах.