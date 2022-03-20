В РФ заявили, что Франция заморозила 22 млрд евро активов Центробанка
Франция заморозила активы Центробанка России
Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минэкономики РФ.
"Франция заморозила активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд. евро", - говорится в сообщении.
- Напомним, что внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов. 17 марта государство-агрессор должно было уплатить 117 млн долларов по двум купонам еврооблигаций, невыплата которых (или выплата в рублях, как того хотела РФ), означала бы дефолт России.
- Однако 18 марта Министерство финансов России заявило, что платежное поручение иностранному банку-корреспонденту о выплате купонов по суверенным еврооблигациям РФ выполнено, но не отметило, в какой валюте.
- Агентство Reuters сообщило, что оплата прошла в долларах.
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