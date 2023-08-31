В РФ заявили, что фильмы "Барби" и "Опенгеймер" не соответствуют российским "духовным ценностям"
В минкульте РФ заявили, что фильмы "Барби" и "Опенгеймер" не укрепляют российские "духовные ценности" и что сокращение голливудских фильмов в российском прокате оказывает "положительный эффект"
Об этом пишет " Медуза ".
В начале августа вице-спикер госдумы Владислав Даванков предложил попытаться "принудительно лицензировать фильмы из недружественных стран" в качестве эксперимента. В частности, речь шла о фильмах "Барби" и "Опенгеймер".
В ответе, который депутат получил от заместителя главы Минкульта Андрея Малышева, говорится, что в ведомстве видят "положительный эффект" от уменьшения количества голливудских фильмов в российском прокате.
Малышев заявил, что "Барби" и "Опенгеймер", в отличие от российских фильмов, "не отвечают поставленным президентом целям и задачам сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей".
- Тем временем "Барби" заработала в прокате $575,4 млн, обогнав "Братьев Супер Марио в кино" и стала самым кассовым фильмом 2023 года в США.
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