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В РФ заявили, что фильмы "Барби" и "Опенгеймер" не соответствуют российским "духовным ценностям"

31 августа, 2023 четверг
17:03
Мир

В минкульте РФ заявили, что фильмы "Барби" и "Опенгеймер" не укрепляют российские "духовные ценности" и что сокращение голливудских фильмов в российском прокате оказывает "положительный эффект"

Об этом пишет " Медуза ".

В начале августа вице-спикер госдумы Владислав Даванков предложил попытаться "принудительно лицензировать фильмы из недружественных стран" в качестве эксперимента. В частности, речь шла о фильмах "Барби" и "Опенгеймер".

В ответе, который депутат получил от заместителя главы Минкульта Андрея Малышева, говорится, что в ведомстве видят "положительный эффект" от уменьшения количества голливудских фильмов в российском прокате.

Малышев заявил, что "Барби" и "Опенгеймер", в отличие от российских фильмов, "не отвечают поставленным президентом целям и задачам сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей".

  • Тем временем "Барби" заработала в прокате $575,4 млн, обогнав "Братьев Супер Марио в кино" и стала самым кассовым фильмом 2023 года в США.
Кино
Россия
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