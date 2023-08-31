В РФ заявили, что фильмы "Барби" и "Опенгеймер" не соответствуют российским "духовным ценностям"

Об этом пишет " Медуза ".

В начале августа вице-спикер госдумы Владислав Даванков предложил попытаться "принудительно лицензировать фильмы из недружественных стран" в качестве эксперимента. В частности, речь шла о фильмах "Барби" и "Опенгеймер".

В ответе, который депутат получил от заместителя главы Минкульта Андрея Малышева, говорится, что в ведомстве видят "положительный эффект" от уменьшения количества голливудских фильмов в российском прокате.

Малышев заявил, что "Барби" и "Опенгеймер", в отличие от российских фильмов, "не отвечают поставленным президентом целям и задачам сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей".