В РФ заявили, что Чехия не может передавать советское оружие Украине без ее согласия. Чешский МИД проигнорировал слова Москвы
Россия направила дипломатическую ноту Чехии, в которой предупредила, что страна не может поставлять оружие производства СССР третьим странам без ее согласия
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщают "Чешские новости" .
"МИД не ответил и не будет отвечать на эту ноту, учитывая, что она является фактической чепухой и что не существует оговорок о реэкспорте военной техники. Это еще один способ России использовать ложь, чтобы потребовать от нас прекратить поддержку Украины", - сказал министр.
Он добавил, что Россия с начала агрессии пытается отказывать ЕС и НАТО от помощи Украине.
"В начале марта посол России проинформировал замминистра, что Россия ожидает террористических атак на западные конвои с оружием для Украины. Мы четко трактуем это как угрозу, которую готовит сама РФ. Россияне передали подобные сообщения другим нашим союзникам из ЕС и НАТО", - сказал Липовский.
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