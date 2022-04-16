В РФ заявили, что Чехия не может передавать советское оружие Украине без ее согласия. Чешский МИД проигнорировал слова Москвы

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщают "Чешские новости" .

"МИД не ответил и не будет отвечать на эту ноту, учитывая, что она является фактической чепухой и что не существует оговорок о реэкспорте военной техники. Это еще один способ России использовать ложь, чтобы потребовать от нас прекратить поддержку Украины", - сказал министр.



Он добавил, что Россия с начала агрессии пытается отказывать ЕС и НАТО от помощи Украине.



"В начале марта посол России проинформировал замминистра, что Россия ожидает террористических атак на западные конвои с оружием для Украины. Мы четко трактуем это как угрозу, которую готовит сама РФ. Россияне передали подобные сообщения другим нашим союзникам из ЕС и НАТО", - сказал Липовский.