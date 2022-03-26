В РФ заявили, что Азербайджан вошел в зону ответственности "миротворцев" в Карабахе

Об этом сообщает ТАСС.



В министерстве добавили, что командование российского "миротворческого контингента" принимает меры по урегулированию ситуации.



Там призвали Азербайджан отвести войска.



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В Минобороны Азербайджана заявили о попытке диверсии со стороны Армении.



"В результате немедленных мер члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить", - говорится в сообщении.

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