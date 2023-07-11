В РФ застрелили командира субмарины, предположительно ударившей "калибрами" по Виннице в прошлом году
В России застрелили экс-командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого - вероятно, он причастен к удару "калибрами" по Виннице в прошлом году
Об этом сообщает пропагандистское информагентство ТАСС.
Станислав Ржицкий был заместителем начальника городского отдела по мобилизационной работе, а также капитаном второго ранга, который командовал подводной лодкой "Краснодар".
Военный был застрелен в Краснодаре во время пробежки, сообщают телеграм-каналы Baza и Shot. Ему несколько раз выстрелили в спину и грудь. Убийца и мотив пока неизвестны.
По данным сайта "Миротворец", Ржицкий причастен к вторжению России в Украину. В частности, он может быть причастен к удару по Виннице 14 июля 2022 года - по данным расследования NGL Media , именно "Краснодар" мог быть одной из лодок, обстрелявших город.
По информации украинской разведки, российский командир наносил ракетные удары, в частности по Виннице. Но позже пришел к выводу о неэффективности ракетных ударов с большим риском для гражданских.
Очевидно, был ликвидирован своими за отказ в дальнейшем выполнять боевые приказы командования ракетными обстрелами по мирным украинским городам.
- Утром 14 июля захватчики атаковали ракетами Винницу: всего было 52 раненых и 21 погибший, среди которых есть дети.
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