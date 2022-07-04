В РФ запустили Центр регистрации ядерных взрывов для "укрепления обороноспособности", - росСМИ
В министерстве обороны России объявили о запуске Центра регистрации ядерных взрывов на планете, который будет работать в круглосуточном режиме
Как отмечают российские источники, запуск работы центра приходится на 4 июля.
"С 1 июля 2022 года с целью укрепления обороноспособности нашего государства дежурные смены Главного центра геофизического мониторинга приступили к круглосуточному дежурству", — говорится в заявлении.
Как отмечают источники РФ, центр должен ментировать "фиксировать ядерные взрывы в различных геосферах и идентифицировать источники геофизических возмущений техногенного характера".
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