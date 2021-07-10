В РФ запретили футболки с надписью "Россия будет холодной"
Платформа Printdirect, через которую российское издание "Холод" продавало свой мерч, сообщила, что сняла с продажи футболку с надписью "Россия будет холодной"
Об этом сообщила главный редактор "Холода" Таисия Бекбулатова, передает Еспресо.TV .
По ее словам, в сервисе ей заявили, что дизайн футболки "не соответствует правилам и требованиям к содержанию контента".
"Цензура - это, конечно, плохо, но самоцензура всегда кажется мне более отвратительной. Реально, огромный сервис печати испугался надписи о холоде. Смешно и противно. Россия будет холодной", - приводит Каспаров.ru слова Бекбулатовой.
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Printdirect - один из крупнейших в РФ сетевых магазинов одежды и подарков, специализирующийся на товарах с авторским дизайном.
Среди клиентов сервиса - Starbucks, Всемирный фонд дикой природы (WWF), "Альфа-Банк", "Яндекс".
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Выражение "Россия будет холодной" созвучно с популярным в антипутинской оппозиции лозунгом "Россия будет свободной".
- 19 сентября в РФ состоятся так называемые выборы в Госдуму.
- Оппозиция к ним не допускается. Ее лидеры или заключены, как Алексей Навальный, или вытеснены за границу, как Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Вячеслав Мальцев и другие.
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