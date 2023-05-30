В РФ запретили флаг легиона "Свобода России"
В Российской Федерации запретили бело-сине-белый флаг легиона "Свобода России", уже зафиксирован первый штраф
Об этом пишут пропагандистские СМИ.
Первый штраф за демонстрацию флага вынес Зеленоградский суд Москвы.
Ранее Верховный суд РФ запретил деятельность легиона "Свобода России" на территории страны.
- 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили , что освободили населенные пункты Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды.
- 24 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус провели совместную пресс-конференцию в одном из приграничных районов Украины.
- 26 мая спикер Легиона "Свобода России" Цезарь сказал, что цель операции на Белгородщине достигнута. Легион "Свобода России" обещает "демилитаризованную зону" на всех приграничных с Украиной регионах РФ.
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