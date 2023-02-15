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В РФ запланирован ряд официальных мероприятий: так Кремль усилит пропаганду перед новой волной мобилизации, - ГУР

15 февраля, 2023 среда
15:07
война с Россией

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что запланированные официальные мероприятия в России преследуют цель усиления пропаганды перед объявлением новой волны мобилизации в РФ

Об этом Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона.

"Пропаганду нужно чем-то подпитывать. Эта череда публичных заявлений, заверений, криков, концертов, они наверняка будут праздновать уже 150 тысяч уничтоженных российских оккупантов на тот момент", - заявил представитель ГУР.

Андрей Юсов добавил, что таким образом Кремль планирует ужесточить свои нарративы перед мобилизацией.

"В частности, эта пропагандистская активность - это подготовка населения к новым мобилизационным мерам и к новой волне мобилизации. Им объясняют, почему они должны молча идти на убой, выполняя какие-то непонятные указания кремлевских старцев. Это, пожалуй, не граждане, это скорее подданные РФ, потому что граждане защищали бы свои права и задавали бы вопросы. Возможно, и до этого тоже дойдет", - добавил он.

  • Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Андрей Черняк сказал , что до 24 февраля Россия не сможет начать широкомасштабное наступление на Востоке Украины из-за нехватки ресурсов.
  • В частности, Вадим Скибицкий, заместитель руководителя ГУР, заявил , что Россия готова к началу новой волны мобилизации, однако этот процесс не будет оказывать решающего влияния на фронт, а еще больше истощает РФ.
Россия
мобилизация
ГУР
пропаганда
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