Об этом Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона.

"Пропаганду нужно чем-то подпитывать. Эта череда публичных заявлений, заверений, криков, концертов, они наверняка будут праздновать уже 150 тысяч уничтоженных российских оккупантов на тот момент", - заявил представитель ГУР.

Андрей Юсов добавил, что таким образом Кремль планирует ужесточить свои нарративы перед мобилизацией.

"В частности, эта пропагандистская активность - это подготовка населения к новым мобилизационным мерам и к новой волне мобилизации. Им объясняют, почему они должны молча идти на убой, выполняя какие-то непонятные указания кремлевских старцев. Это, пожалуй, не граждане, это скорее подданные РФ, потому что граждане защищали бы свои права и задавали бы вопросы. Возможно, и до этого тоже дойдет", - добавил он.