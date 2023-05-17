Об этом пишет Медиазона.

Известно, что также заочно арестован российский режиссер Иван Вырыпаев.

Судебное заседание по избранию меры пресечения для продюсера и режиссера состоялось 27 апреля. Арест Роднянского был обжалован на следующий день, а решение по делу Вырыпаева вступило в силу 3 мая.

При этом Басманный суд опубликовал карточки дел только 17 мая.

Ранее не сообщалось о возбуждении уголовного дела против Роднянского и Вырыпаева.

"Меня и одного из лучших российских драматургов и режиссеров арестовали за то, что мы говорили правду о войне. Называли все своими именами. А не лживыми бюрократическими конструкциями. Войну - войной. Военные преступления - военными преступлениями. Агрессию России - агрессией России. Никаких СВО, "нападений НАТО", "спасения россиян", - прокомментировал Роднянский.

Продюсер из Украины Александр Роднянский был одной из самых влиятельных фигур в российском кино за последние десятилетия. Также он известен как основатель украинского телеканала "1+1" и бывший гендиректор российской "СТС Медиа". Он покинул Россию после начала российского вторжения в Украину и открыто выступал против войны. В октябре 2022 года министерство юстиции России объявило Роднянского "иностранным агентом".

Иван Вырыпаев – российский драматург, режиссер и актер. Уже несколько лет он живет и работает в Варшаве. До недавнего времени он был одним из самых популярных театральных авторов в России. В настоящее время он также активно выступает против российского вторжения в Украину.