В РФ захотели возобновить поставки газа в ЕС по газопроводу "Ямал-Европа"

Об этом заявил вице-премьер-министр Российской Федерации Александр Новак, передает российское агентство ТАСС.

По словам Новака, европейский рынок "остается актуальным, поскольку сохраняется дефицит газа", а у России "есть все возможности для возобновления поставок".

"К примеру, незадействованным остается трубопровод "Ямал-Европа", остановленный по политическим мотивам", - заявил Новак.

Вице-премьер РФ также увидел рост спроса на российский газ из Европы.

"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что спрос на наш газ есть. Поэтому мы продолжаем рассматривать Европу как потенциальный рынок сбыта нашей продукции. Понятно, что против нас развернута масштабная кампания, закончившаяся диверсиями против "Северного потока"", - рассказал он.

Напомним, 26 сентября в трубопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Впоследствии стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море произошли взрывы.

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