В РФ заканчиваются военные пилоты, - авиатор Хазан

Об этом говорится в эфире телеканала "Еспресо".



"На сегодняшний день есть конкретный факт, что российские военные пилоты боятся выполнять полеты на территорию Украины, потому что с нашей стороны применяется другая тактика. Начали стрелять ракетами воздушного базирования с большого расстояния, а нам доходят новые системы ПВО и это заставит военно-воздушные силы РФ отказаться от того, что они сейчас делают, то есть подлетают на очень короткое расстояние до своих границ, менее 10 км, производят воздушный пуск и возвращаются, а когда у нас появится больше дальнобойных систем, то российские самолеты будут бояться приближаться к своим границам", - объяснил военный авиатор.



Геннадий Хазан отметил, что украинские военные пилоты сообщили ему о том, что сейчас в Качу (государственный военный аэродром в Крыму, в пределах Севастополя, – ред.) прилетел новый российский полк, потому что от старого никого не осталось.



"Самолеты можно подготовить к вылетам, склепать из трех один, а проблема - кого посадить за рычаги управления самолетом. Поэтому они начали вытаскивать людей, которые были уволены из рядов военно-воздушных сил РФ, и предлагать за большие деньги выполнять боевые вылеты, только уже в рамках так называемой организации Вагнера.Но возникают вопросы, каким образом тогда у "Вагнера" появились боевые самолеты военно-воздушных сил РФ, и это тоже одно из преступлений. То есть командование ВВС РФ на каких-то условиях передало имущество какой-то военной организации. Соответственно, возникают вопросы: почему, кто дал приказ, каким образом и еще есть большой ряд вопросов", - отметил эксперт.



Хазан подчеркнул, что действительно военные пилоты у россиян заканчиваются, которые могут выполнять боевые вылеты.

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