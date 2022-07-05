Об этом сообщает РИА Новости.

"Ситуация в приграничной сфере на территории Дальневосточного округа формируется в условиях наращивания США и их союзниками военного присутствия в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах, активизации реваншистских устремлений Японии в отношении Курильских островов, создания новых военных блоков", - заявил Патрушев.

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