В РФ заговорили о "реваншистских стремлениях" Японии в отношении Курильских островов
Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев утверждает, что Япония активизировала реваншистские устремления по Курильским островам
Об этом сообщает РИА Новости.
"Ситуация в приграничной сфере на территории Дальневосточного округа формируется в условиях наращивания США и их союзниками военного присутствия в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах, активизации реваншистских устремлений Японии в отношении Курильских островов, создания новых военных блоков", - заявил Патрушев.
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