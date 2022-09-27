Об этом сообщает NHK со ссылкой на министра иностранных дел Японии.

В стране подчеркивают, что действия российской стороны являются нарушением Венской конвенции и неприемлемы.

"В ответ на это сегодня заместитель министра иностранных дел Японии Такео Мори вызвал посла России в Японии Галузина в министерство иностранных дел, где выразил резкий протест, потребовал от российской стороны официальных извинений. Я упорно призываю российскую сторону серьезно отнестись к протесту и предложению японской стороны". , – сказал министр иностранных дел Эсимас Хаяси.

Министр также раскритиковал обстоятельства задержания дипломата, во время которого, по его словам, "были приняты принудительные меры".

Япония требует от России извинений за то, что, по ее мнению, задержание было несправедливым. По словам обвиняемого Тацунори Мотоки, ему завязали глаза и физически удерживали после того, как Кремль ошибочно обвинил его в шпионаже.

"Обращения и обвинения абсолютно неприемлемы", - сказал высший представитель правительства Хирокадзу Мацуно.

В настоящее время задержанный дипломат генконсульства Японии уже уволен.

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