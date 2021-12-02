В РФ задержали украинцев: обвиняют в шпионаже и подготовке теракта

Об этом говорится в сообщении на сайте ФСБ .



Оккупанты обвиняют задержанных Коваля Зиновия Зиновьевича 1974 г. р. и его сына Коваля Игоря Зиновьевича 1999 г. р. в намерениях собирать информацию о стратегически важных предприятиях жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуре РФ.



ФСБ утверждает, что у задержанных обнаружили короткоствольное и автоматическое оружие и средства индивидуальной защиты.



Оккупанты заявляют, что задержанные признались в вербовке их сотрудником СБУ в Тернопольской области Коваликом Василием Васильевичем, который якобы приказал собирать информацию о стратегических объектах за награду в $10 тыс.



Также ФСБ заявляет о задержании якобы агента Главного управления разведки Минобороны Украины Целика Александра Викторовича, который, по утверждению кафиров, намеревался совершить теракт, взорвав две взрывчатки с тротилом.



ФСБ утверждает, что задержанный действовал по указанию начальника сектора – сотрудника опергруппы ГУР МО Кирилловца Максима Леонидовича. По утверждению ФСБ, задержанный в сопровождении Максима Кирилловца и два офицера военной разведки нелегально попал в Россию, а во время следующей поездки был задержан якобы на пути к запланированному месту преступления вместе с доказательствами.



Оккупанты также отметили, что в ноябре 2021 года российский суд лишил свободы на 6,5 лет капитана первого ранга ГУР Швиденко Сергея Анатольевича за якобы подготовку преступлений против безопасности РФ.



Его обвинили в якобы координировании действий сотрудников ГУР полковника Штибликова Дмитрия Анатольевича, подполковника Стогния Алексея Георгиевича, капитана второго ранга Шаблия Глеба Федоровича, подполковника Бессарабова Алексея Евгеньевича и агента спецслужбы Дудки Владимира Михайловича.



Оккупанты утверждают, что эти люди планировали взорвать радиотелебашню, электростанцию, состав топливных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС РФ.



Сергей Швиденко был задержан в июле 2021 года. Оккупанты заявляют, что он признался в преступлениях, назвав руководителем якобы "операции" главу оперативного отделения "Юг" ГУР МО Украины Сподара Николая Богдановича.

Напомним, 10 ноября в оккупированной Ялте ФСБ России задержала украинца якобы за шпионаж, ему грозит до 20 лет в тюрьме.

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