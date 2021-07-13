В РФ заблокировали сайт Крымской правозащитной группы

Об этом сообщила организация "Роскомсвобода".



Из-за блокирования ссылок весь сайт стал недоступен.



Их заблокировали за "посягательство на безопасность РФ" - из-за публикации о военном призыве в Крыму.



Дела рассматривались отдельно в судах оккупированного Крыма и России. Жалобы подавали прокуратуры воинских частей.



Суд признал фразы "оккупированная территория" и "призыв на территории Крыма на военную службу в армию нарушает международное гуманитарное право" нарушающими законы РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb