В РФ заблокировали сайт Крымской правозащитной группы
Российские суды заблокировали 28 ссылок на сайт "Крымской правозащитной группы"
Об этом сообщила организация "Роскомсвобода".
Из-за блокирования ссылок весь сайт стал недоступен.
Их заблокировали за "посягательство на безопасность РФ" - из-за публикации о военном призыве в Крыму.
Дела рассматривались отдельно в судах оккупированного Крыма и России. Жалобы подавали прокуратуры воинских частей.
Суд признал фразы "оккупированная территория" и "призыв на территории Крыма на военную службу в армию нарушает международное гуманитарное право" нарушающими законы РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.11Продажа 32.48
- Актуальное
- Важное