В РФ заблокировали 48 сайтов, связанных с Навальным
На фоне блокировок сайтов, связанных с Алексеем Навальным, в Хабаровске волонтера его штаба отправили на принудительное лечение
Об этом рассказывает русская служба "Радио Свобода" и пресс-служба политика.
Военный суд в Хабаровске отправил на принудительное лечение иркутского блогера и бывшего волонтера штаба Алексея Навального Дмитрия Надеина.
Суд принял решение в рамках уголовного дела об оправдании терроризма из-за высказывания Надеина о взрыве в УФСБ Архангельска в октябре 2018 года.
По словам матери Надеина, его тайно этапировали из Иркутска в Хабаровск между 9 и 17 июня. Родные не смогли получить объяснений, почему дело в отношении активиста будет рассматриваться в другом регионе.
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Тем временем команда Навального заявила, что Роскомнадзор заблокировал сайт оппозиционера Алексея Навального и его соратников - Любови Соболь и Леонида Волкова.
В пресс-службе Навального опубликовали скриншот, где сказано, что сайт заблокировали, поскольку "данный ресурс содержит информацию, распространение которой в РФ запрещено".
Последняя публикация на сайте - анонс материала об имуществе вероятной семьи спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Блокируется сам домен, а также поддомены региональных штабов Навального и сайт free.navalny.com
Кроме этого, заблокировали сайты юриста "Фонда по борьбе с коррупцией" Любови Соболь и руководителя предвыборного штаба Навального Леонида Волкова. В общем, в пресс-службе команды Навального заявили о блокировании 8 сайтов соратников, включая сайтами navalny.com и free.navalny.com, а также 39 сайтов региональных штабов политсилы
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