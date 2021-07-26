В РФ заблокировали 48 сайтов, связанных с Навальным

Об этом рассказывает русская служба "Радио Свобода" и пресс-служба политика.



Военный суд в Хабаровске отправил на принудительное лечение иркутского блогера и бывшего волонтера штаба Алексея Навального Дмитрия Надеина.



Суд принял решение в рамках уголовного дела об оправдании терроризма из-за высказывания Надеина о взрыве в УФСБ Архангельска в октябре 2018 года.



По словам матери Надеина, его тайно этапировали из Иркутска в Хабаровск между 9 и 17 июня. Родные не смогли получить объяснений, почему дело в отношении активиста будет рассматриваться в другом регионе.



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Тем временем команда Навального заявила, что Роскомнадзор заблокировал сайт оппозиционера Алексея Навального и его соратников - Любови Соболь и Леонида Волкова.

В пресс-службе Навального опубликовали скриншот, где сказано, что сайт заблокировали, поскольку "данный ресурс содержит информацию, распространение которой в РФ запрещено".

Последняя публикация на сайте - анонс материала об имуществе вероятной семьи спикера Госдумы Вячеслава Володина.



Блокируется сам домен, а также поддомены региональных штабов Навального и сайт free.navalny.com



Кроме этого, заблокировали сайты юриста "Фонда по борьбе с коррупцией" Любови Соболь и руководителя предвыборного штаба Навального Леонида Волкова. В общем, в пресс-службе команды Навального заявили о блокировании 8 сайтов соратников, включая сайтами navalny.com и free.navalny.com, а также 39 сайтов региональных штабов политсилы