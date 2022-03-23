В РФ выясняют отношения из-за провала в Украине, - Данилов об информации об исчезновении Шойгу
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что сейчас в Кремле ищут виновного за провал военного вторжения в Украину
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире телемарафона "Единые новости".
Данилов уверен, что именно поэтому исчез министр обороны РФ Сергей Шойгу, который перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта
"Сейчас происходит выяснение, кто сделал такое основание, что они, не имея информации о нашей стране, пошли на такую авантюру. Там происходит выяснение отношений между их структурами. Не только Шойгу нет, там много генералов, которые уже не выходят на связь. Очень многие генералы, которых они уже поменяли, считают, что они уже будут новыми силами делать наступление на наши территории. им это не поможет", - подчеркнул секретарь СНБО.
Также после 11 марта не сообщалось и о мерах с участием главы генштаба России Валерия Герасимова.
- 10 марта глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков направил благодарность министру обороны РФ Сергею Шойгу за хищение российской армии.
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