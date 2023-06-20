Об этом пишет телеграм-канал "Авиаторщина".

По версии следствия, именно противоправные действия Евдокимова при посадке привели к разрушению самолета и пожару в аэропорту Шереметьево. Обвинение основывается на предварительной экспертизе, при этом окончательная экспертиза все еще не готова.

Сам пилот отрицает свою вину. По словам Евдокимова, Superjet 100 российского производства не отвечал нормам летной годности. Кроме того, молния, ударившая в самолет, вывела из строя электронную систему дистанционного управления, а механической связи органов управления рулевыми поверхностями у SSJ-100 нет.

Отметим, что авиакатастрофа Superjet 100 "Аэрофлота", который выполнял рейс Москва - Мурманск, произошла 5 мая 2019 года. После взлета в самолет ударила молния, борт вернулся в аэропорт вылета, однако при посадке в Шереметьево он сильно ударился о полосу, загорелся и разрушился. В пожаре погиб 41 человек, еще 10 пострадали.