В РФ вынесли приговор пилоту из-за авиакатастрофы, в которой погиб 41 пассажир
Суд приговорил к шести годам заключения пилота "Аэрофлота" Дениса Евдокимова из-за катастрофы Superjet 100, в которой погиб 41 пассажир - летчик настаивает на неисправности российского самолета
Об этом пишет телеграм-канал "Авиаторщина".
По версии следствия, именно противоправные действия Евдокимова при посадке привели к разрушению самолета и пожару в аэропорту Шереметьево. Обвинение основывается на предварительной экспертизе, при этом окончательная экспертиза все еще не готова.
Сам пилот отрицает свою вину. По словам Евдокимова, Superjet 100 российского производства не отвечал нормам летной годности. Кроме того, молния, ударившая в самолет, вывела из строя электронную систему дистанционного управления, а механической связи органов управления рулевыми поверхностями у SSJ-100 нет.
Отметим, что авиакатастрофа Superjet 100 "Аэрофлота", который выполнял рейс Москва - Мурманск, произошла 5 мая 2019 года. После взлета в самолет ударила молния, борт вернулся в аэропорт вылета, однако при посадке в Шереметьево он сильно ударился о полосу, загорелся и разрушился. В пожаре погиб 41 человек, еще 10 пострадали.
- Напомним, что против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Сейчас российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
- 14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.
- 1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.
- С конца 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к их многочисленным поломкам и авариям.
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