В РФ выдвинули требование к Википедии из-за правды о войне с Украиной
Роскомнадзор обязал поисковые системы указывать, что Википедия нарушает законодательство РФ из-за статей о войне против Украины
Об этом сообщает Роскомнадзор.
Роскомнадзор объявил, что вводит против Википедии принудительные меры. Теперь российские поисковые системы будут обязаны указывать, что онлайн-энциклопедия "нарушает российское законодательство".
В Роскомнадзоре заявили, что в Википедии остается неудаленным ряд материалов, признанных в РФ запрещенными. Их в России называют "фейками о ходе специальной военной операции на территории Украины".
- 13 июня Фонд Викимедиа, которому принадлежит Википедия, подал апелляцию на решение московского суда с требованием удалить информацию, связанную с российским вторжением в Украину, и заявил, что мир должен знать факты войны.
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