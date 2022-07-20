Об этом сообщает Роскомнадзор.

Роскомнадзор объявил, что вводит против Википедии принудительные меры. Теперь российские поисковые системы будут обязаны указывать, что онлайн-энциклопедия "нарушает российское законодательство".

В Роскомнадзоре заявили, что в Википедии остается неудаленным ряд материалов, признанных в РФ запрещенными. Их в России называют "фейками о ходе специальной военной операции на территории Украины".

13 июня Фонд Викимедиа, которому принадлежит Википедия, подал апелляцию на решение московского суда с требованием удалить информацию, связанную с российским вторжением в Украину, и заявил, что мир должен знать факты войны.

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